5990₽
Jordan 1
Nike Air
5990₽
Boost 700 V3
Adidas Yeezy
5990₽
Triple S
Balenciaga
ТРЕНДОВЫЕ КРОССОВКИ СЕЗОНА
Наш магазин успешно работает уже с 2016г и радует своих покупателей. Я как и вы люблю модно одеваться) Для нас важны первые впечатления покупателей, и мы всегда готовы помочь вам – нашим друзьям. Если не нашли что искали, пишите мне, скиньте фото поможем и подберем нужный вариант
- оплата после примерки
- доставим 2 размера на примерку
- по Москве доставим в день заказа
- более 7000 довольных фидбеков
Доставка по Москве и мо.
Курьером по Москве до двери – 400 рублей
Курьером по Московской области (за МКАД) – от 600 рублей (рассчитывается индивидуально)
Привезем 2 размера на выбор, оплата после примерки
Доставка по России
Мы осуществляем доставку курьерскими службами СДЭК и Почта
России, в регионы при 100% предоплате товара. Отследить
движение вашего товара можно по ссылкам: https://www.cdek.ru/ https://www.pochta.ru/tracking
Москва
Оплата производится только после примерки, наличными курьеру
или переводом на нашу карту. Курьер позвонит за час до доставки
и приготовит сдачу.
Если вам нужно оплатить картой – пожалуйста, скажите нам, мы
отправим вам ссылку электронный платёж.
Регионы
Ваши кроссы отправятся, к сожалению, после полной предоплаты,
вы можете переводить на нашу карту либо оплатить на сайте, для
этого просто напишите нам любым удобным способом для вас.
При оплате товара Покупатель соглашается с условиями
интернет-магазина kros-mos.ru (далее Продавец) по обмену и
возврату товара в соответствии со ст.494 ГК РФ «О публичной
Оферте».
Условия возврата и обмена соответствуют закону Российской
Федерации «О защите прав потребителей» в соответствии со
ст.26.1. «Дистанционный способ продажи товара», ст.25. «Обмен
товара надлежащего качества» и ст.21. «Замена товара
ненадлежащего качества».
В случае, если Вы купили кроссовки и они не подошли по размеру
или не понравились Вам в течение 7 (семи) календарных дней (при
условии, что они не находились в употреблении) мы вернем Вам
деньги или произведем обмен на другие!
Одним словом
Вернём ваши деньги или обменяем ваши кроссы на другие)
Доставка по Москве и мо.
Курьером по Москве до двери – 400 рублей
Курьером по Московской области (за МКАД) – от 600 рублей (рассчитывается индивидуально)
Привезем 2 размера на выбор, оплата после примерки
Доставка по России
Мы осуществляем доставку курьерскими службами СДЭК и Почта
России, в регионы при 100% предоплате товара. Отследить
движение вашего товара можно по ссылкам: https://www.cdek.ru/ https://www.pochta.ru/tracking
Москва
Оплата производится только после примерки, наличными курьеру
или переводом на нашу карту. Курьер позвонит за час до доставки
и приготовит сдачу.
Если вам нужно оплатить картой – пожалуйста, скажите нам, мы
отправим вам ссылку электронный платёж.
Регионы
Ваши кроссы отправятся, к сожалению, после полной предоплаты,
вы можете переводить на нашу карту либо оплатить на сайте, для
этого просто напишите нам любым удобным способом для вас.
При оплате товара Покупатель соглашается с условиями
интернет-магазина kros-mos.ru (далее Продавец) по обмену и
возврату товара в соответствии со ст.494 ГК РФ «О публичной
Оферте».
Условия возврата и обмена соответствуют закону Российской
Федерации «О защите прав потребителей» в соответствии со
ст.26.1. «Дистанционный способ продажи товара», ст.25. «Обмен
товара надлежащего качества» и ст.21. «Замена товара
ненадлежащего качества».
В случае, если Вы купили кроссовки и они не подошли по размеру
или не понравились Вам в течение 7 (семи) календарных дней (при
условии, что они не находились в употреблении) мы вернем Вам
деньги или произведем обмен на другие!
Одним словом
Вернём ваши деньги или обменяем ваши кроссы на другие)
На нашей странице инстаграм,
в актуальных прочитай настоящие
фидбеки наших
клиентов друзей
На нашей странице инстаграм,
в актуальных прочитай настоящие
фидбеки наших
клиентов друзей
ПОДПИШИСЬ, У НАС ИНТЕРЕСНО
НАШ БЛОЖИК
Почему кроссовки Nike Air Max так популярны?
3 типа кроссовок, которые должны быть у каждой девушки
Арсенал настоящего сникерхеда
Обувь победителя: что надо знать о паре Air Jordan 1
Джордан впервые увидел черно-красные Nike, он заявил: «Я не буду носить эту обувь — это дьявольские цвета!»