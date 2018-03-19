Доставка по Москве и мо.

Курьером по Москве до двери – 400 рублей

Курьером по Московской области (за МКАД) – от 600 рублей (рассчитывается индивидуально)

Привезем 2 размера на выбор, оплата после примерки

Доставка по России

Мы осуществляем доставку курьерскими службами СДЭК и Почта

России, в регионы при 100% предоплате товара. Отследить

движение вашего товара можно по ссылкам: https://www.cdek.ru/ https://www.pochta.ru/tracking