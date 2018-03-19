01

5990₽

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Jordan 1

Nike Air

02

5990₽

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Boost 700 V3

Adidas Yeezy

03

5990₽

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Triple S

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ТРЕНДОВЫЕ КРОССОВКИ СЕЗОНА

-8%
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Nike Air Force 1 Black/White

Nike
5790
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-20%
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Nike Air Jordan 1 Black White

Jordan
6790
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-20%
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Nike Air Jordan 1 Tie Dye

Jordan
6790
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-31%
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Nike Air Max 90 Infrared

Nike
5990
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-19%
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Nile Air Jordan Low Grey

Jordan
6490
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-20%
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Adidas Yeezy 700 V3 Azael

Adidas
6790
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-28%
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Adidas Yeezy Boost 350 V3 Black

Adidas
6490
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-15%
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Adidas Yeezy Boost 700 V2 Vanta

Adidas
6790
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Я Парвиз, основатель KROS-MOS.
Наш магазин успешно работает уже с 2016г и радует своих покупателей. Я как и вы люблю модно одеваться) Для нас важны первые впечатления покупателей, и мы всегда готовы помочь вам – нашим друзьям. Если не нашли что искали, пишите мне, скиньте фото поможем и подберем нужный вариант

  • оплата после примерки
  • доставим 2 размера на примерку
  • по Москве доставим в день заказа
  • более 7000 довольных фидбеков

НОВИНКИ

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Air Force 1 High ’07

Nike
5790
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-33%
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Air Force 1 Low Stussy

Nike
5790
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-33%
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Air Force 1 Low Stussy White

Nike
5790
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-9%
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Air Jordan 1 Black Metallic Gold

Jordan
6790
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Доставка

Доставка по Москве и мо.

Курьером по Москве до двери – 400 рублей
Курьером по Московской области (за МКАД) – от 600 рублей (рассчитывается индивидуально)
Привезем 2 размера на выбор, оплата после примерки

 

Доставка по России

Мы осуществляем доставку курьерскими службами СДЭК и Почта
России, в регионы при 100% предоплате товара.  Отследить
движение вашего товара можно по ссылкам:  https://www.cdek.ru/  https://www.pochta.ru/tracking

Оплата

Москва

Оплата производится только после примерки, наличными курьеру
или переводом на нашу карту. Курьер позвонит за час до доставки
и приготовит сдачу.
Если вам нужно оплатить картой – пожалуйста, скажите нам, мы
отправим вам ссылку электронный платёж.

Регионы

Ваши кроссы отправятся, к сожалению, после полной предоплаты,
вы можете переводить на нашу карту либо оплатить на сайте, для
этого просто напишите нам любым удобным способом для вас.

Возврат

При оплате товара Покупатель соглашается с условиями
интернет-магазина kros-mos.ru (далее Продавец) по обмену и
возврату товара в соответствии со ст.494 ГК РФ «О публичной
Оферте».

Условия возврата и обмена соответствуют закону Российской
Федерации «О защите прав потребителей» в соответствии со
ст.26.1. «Дистанционный способ продажи товара», ст.25. «Обмен
товара надлежащего качества» и ст.21. «Замена товара
ненадлежащего качества».

В случае, если Вы купили кроссовки и они не подошли по размеру
или не понравились Вам в течение 7 (семи) календарных дней (при
условии, что они не находились в употреблении) мы вернем Вам
деньги или произведем обмен на другие!

Одним словом

Вернём ваши деньги или обменяем ваши кроссы на другие)

Доставка

Доставка по Москве и мо.

Курьером по Москве до двери – 400 рублей
Курьером по Московской области (за МКАД) – от 600 рублей (рассчитывается индивидуально)
Привезем 2 размера на выбор, оплата после примерки

 

Доставка по России

Мы осуществляем доставку курьерскими службами СДЭК и Почта
России, в регионы при 100% предоплате товара.  Отследить
движение вашего товара можно по ссылкам:  https://www.cdek.ru/  https://www.pochta.ru/tracking

Оплата

Москва

Оплата производится только после примерки, наличными курьеру
или переводом на нашу карту. Курьер позвонит за час до доставки
и приготовит сдачу.
Если вам нужно оплатить картой – пожалуйста, скажите нам, мы
отправим вам ссылку электронный платёж.

Регионы

Ваши кроссы отправятся, к сожалению, после полной предоплаты,
вы можете переводить на нашу карту либо оплатить на сайте, для
этого просто напишите нам любым удобным способом для вас.

Возврат

При оплате товара Покупатель соглашается с условиями
интернет-магазина kros-mos.ru (далее Продавец) по обмену и
возврату товара в соответствии со ст.494 ГК РФ «О публичной
Оферте».

Условия возврата и обмена соответствуют закону Российской
Федерации «О защите прав потребителей» в соответствии со
ст.26.1. «Дистанционный способ продажи товара», ст.25. «Обмен
товара надлежащего качества» и ст.21. «Замена товара
ненадлежащего качества».

В случае, если Вы купили кроссовки и они не подошли по размеру
или не понравились Вам в течение 7 (семи) календарных дней (при
условии, что они не находились в употреблении) мы вернем Вам
деньги или произведем обмен на другие!

Одним словом

Вернём ваши деньги или обменяем ваши кроссы на другие)

На нашей странице инстаграм,
в актуальных прочитай настоящие
фидбеки наших клиентов друзей

ПОДПИШИСЬ, У НАС ИНТЕРЕСНО

@kros_mos_new
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